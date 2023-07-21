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رئيس التحرير
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مرأة

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

التهاب المعدة
التهاب المعدة

إنفلونزا المعدة، المعروفة أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، هي إحدى المشكلات الشائعة التي تصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، في معظم الحالات، قد يعاني الشخص من أعراض مثل الغثيان والغثيان طوال الصباح وغير قادر على هضم الطعام. 


قد يعاني الشخص أيضًا من تقلصات في المعدة وإسهال وحمى منخفضة، أنفلونزا المعدة نتيجة الفيروسات التي تصيب الأمعاء، إن أنفلونزا البطن ، التي تسمى أيضًا التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، لا ترتبط بفيروس الأنفلونزا الفعلي.

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يقول  الخبراء: يمكن أن تحل التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي من تلقاء نفسها مع الاسترخاء والترطيب. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، خاصة الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات اللياقة البدنية الأساسية يمكن أن يصابوا بالجفاف ويحتاجون أيضًا إلى دخول المستشفى، إذا ساءت العلامات ، يوصى باستدعاء الطبيب، في أي حالة أخرى ، فإن العلاجات للتخلص من أنفلونزا البطن هي غسل اليدين وتطهير الأسطح ودرء الاتصال القريب مع الأشخاص المصابين ".


العلامات والأعراض الشائعة لـ التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي


يقول الدكتور بوركار ، "إن أنفلونزا المعدة ، والمعروفة أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، هي عدوى تصيب الجهاز الهضمي، بينما يشار إليه عادة باسم "أنفلونزا المعدة" ، فإنه لا يرتبط بالإنفلونزا ، وهو مرض تنفسي. "


يمكن أن تختلف أعراض أنفلونزا المعدة لدى البالغين ، ولكنها عادة ما تشمل:


-الغثيان والقيء: هذه أعراض شائعة لأنفلونزا المعدة وقد تحدث بشكل متكرر أو متقطع.
-الإسهال: البراز الرخو أو المائي شائع أثناء الإصابة بأنفلونزا المعدة، يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة وقد تكون مصحوبة بتشنجات في البطن.


-آلام وتشنجات في البطن: يعاني العديد من الأفراد من آلام أو تقلصات في البطن أثناء المرض ، والتي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة.


-الحمى: قد يصاب بعض البالغين بحمى منخفضة الدرجة ، وعادة ما تكون أقل من 101 درجة فهرنهايت (38.3 درجة مئوية).


-التعب والضعف: يمكن أن تسبب أنفلونزا المعدة شعورًا عامًا بالتعب والضعف.


-الصداع: يقول الدكتور بركار: "قد يعاني بعض الأفراد من الصداع أثناء فترة المرض".
-آلام العضلات: يمكن أن تكون آلام الجسم وآلام العضلات موجودة ، على غرار ما قد يعاني منه المرء مع الأنفلونزا.
-فقدان الشهية: قد يعاني العديد من البالغين المصابين بأنفلونزا المعدة من انخفاض الرغبة في تناول الطعام بسبب الغثيان وعدم الراحة المصاحبين.
كيف ينتشر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي
ووفقًا للدكتور بوركار ، فإن "أنفلونزا المعدة ، والتي تسمى أيضًا التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، تنتشر من خلال الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو الأسطح الملوثة. عندما يتقيأ الرجل أو المرأة المصابة أو يصاب بالإسهال ، يمكن أن ينتشر الفيروس إلى الأسطح مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف والألعاب والحفاضات المستعملة، إذا لامست هذه الأسطح المصابة ثم وصلت إلى الفم ".
لتجنب الإصابة بأنفلونزا المعدة ، يمكن اتباع النصائح المذكورة أدناه
• ممارسة النظافة الدقيقة أمر أساسي
• اغسل يديك بانتظام
من الضروري أن تكون على دراية بعلامات وأعراض أنفلونزا البطن حتى يتمكن المرء من الحصول على العلاج على الفور،  يوصى أيضًا بالبقاء رطبًا واستشارة الطبيب على الفور إذا ساءت الأعراض أو استمرت أكثر من يومين.
المصدر: timesofindia

 

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