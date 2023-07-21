نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يلعب الماء ، إكسير الحياة ، دورًا مهمًا في الحفاظ على رفاهيتنا بشكل عام، أحد المجالات التي يكون تأثيرها فيها مهمًا بشكل خاص هو تنظيم مستويات حمض البوليك في الجسم، حمض اليوريك هو أحد منتجات النفايات الطبيعية التي تتكون عندما يكسر الجسم البيورينات ، وهي مركبات موجودة في بعض الأطعمة والمشروبات، يمكن أن يؤدي حمض البوليك الزائد إلى حالات مثل النقرس وحصى الكلى.

الحياة ليست كلها وردية ، سيكون هناك دائمًا بعض الأوقات الصعبة ، ومع ذلك يلاحظ بعض الأشخاص فقط الجانب المظلم من الحياة ، متجاهلين الجانب الأخر من الحياة ، و تعتبر هذه النفوس متشائمة وتحتاج إلى دفعة إيجابية كبيرة.

إنفلونزا المعدة ، المعروفة أيضًا باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، هي إحدى المشكلات الشائعة التي تصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، في معظم الحالات، قد يعاني الشخص من أعراض مثل الغثيان والغثيان طوال الصباح وغير قادر على هضم الطعام.



تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نانسي عجرم، صورا جديدة خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

يحب الكثير من الأشخاص الصيف للاستمتاع بعصير الليمون اللذيذ أو الذهاب إلى المسبح أو قضم البطيخ. ومع ذلك ، قد يجد بعض الأشخاص الصيف محبطًا من الناحية الطبية، يسمى هذا الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، وهو معروف عمومًا بموسم الشتاء، ومع ذلك فإن الاكتئاب الصيفي موجود أيضًا و "إنه بالتأكيد يستحق المزيد من الدراسة ، وبالتأكيد يستحق المزيد من الاهتمام" ، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن نورمان روزنتال ، الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة جورج تاون ، الذي وصف اضطراب القلق الاجتماعي لأول مرة ، في الأدبيات العلمية في عام 1984.