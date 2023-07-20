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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد موجة حر غير طبيعية.. إصابة 100 شخص بإيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية

موجة حر
موجة حر

أصيب أكثر من 100 شخص بجروح خطيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية مع العواصف القوية والبرد الذي ضرب منطقة فينيتو الإيطالية بعد موجة حر غير الطبيعية، حسبما قال رئيس المنطقة، لوكا زايا.

وكتب رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، علي “فيسبوك”:  "ارتفع عدد الجرحى الذين أصيبوا بجروح خطيرة يوم الأربعاء نتيجة البرد وسقوط شظايا النوافذ المكسورة إلى 110 أشخاص. مرة أخرى، أعرب عن امتناني لرجال الإنقاذ وممثلي الخدمات الفنية الذين قدموا المساعدة على الفور للناس واستمروا في العمل خلال هذه الساعات، بما في ذلك حساب الأضرار التي لحقت بالمنطقة".

وتبعت موجة الحر غير الطبيعية التي نشأت في جبال الأبينيني منذ يوم الأحد، عواصف بأمطار غزيرة وبرد غزير في شمال شرق البلاد في منطقة الدولوميت.

ووفقا لخدمة الطقس الإقليمية في فينيتو، وصلت هبوب الرياح في الأماكن إلى 140 كم / ساعة، مما أدى إلى تلف حوالي 30 مبنى، ترك نصفها بدون أسقف.

وأجبر العديد من السكان على مغادرة منازلهم، وكان هناك انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الهاتفية.

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وقال زايا: "تلقت المراكز التشغيلية لخدمة الإطفاء وخدمة الدفاع المدني أكثر من 350 طلبا للمساعدة بسبب العواصف ذات الأمطار الغزيرة والبرد وهبوب الرياح التي تتجاوز 100 كم/ساعة... تم تسجيل أكبر ضرر في مقاطعات بادوفا وتريفيزو وفيتشنزا والبندقية”.

منطقة فينيتو الإيطالية العواصف القوية إيطاليا

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