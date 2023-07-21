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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

تسلا تطلب الموافقة
تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

تريد تسلا إجراء تغييرات شاملة على مصنعها Gigafactory في برلين- براندنبورج في ألمانيا ، والذي سيحول في نهاية المطاف المنشأة الأوروبية إلى أكبر مصنع للسيارات في القارة ، وسيكون قادرًا على بناء مليون مركبة كهربائية سنويًا و 100 جيجاوات / ساعة من البطاريات ، وفقًا لرويترز.

 

 تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

وفقًا للمصدر، طلبت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية موافقة السلطات المحلية الألمانية على العديد من مشاريع البناء بما في ذلك معمل جديد لاختبار خلايا البطارية وتوسيع إعادة تدوير المياه ، والتي من المفترض أن تكون جاهزة للعمل في النصف الأول من العام المقبل ، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الحكومة المحلية.

 تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

من بين التغييرات أيضًا تمديدات أو تغييرات على الأجزاء الحالية من المصنع مثل المطبعة وورشة الطلاء، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم أيضًا بناء مرفق جديد لتخزين المواد.

 

كتبت رويترز أن كل هذه التغييرات هي جزء من أولى مراحل التوسع الثلاث، والتي بفضلها ستصنع تسلا سيارات في ألمانيا أكثر مما تفعل فولكس فاجن في منشأتها في فولفسبورج ، حيث من المقرر تصنيع 800 ألف سيارة سنويا.

 تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

كجزء من تعديلات المصنع ، التزم صانع ما يسمى بتشكيلة S3XYبعدم استخدام أي سعة مائية إضافية وبدلاً من ذلك إعادة تدوير 1.4 مليون متر مكعب من المياه المرخص لها باستخدامها.

 

يجمع مصنع Berlin-Brandenburg Gigafactory حاليًا الكروس أوفر الكهربائي الأكثر تكلفة للعلامة التجارية " الطراز Y " ووصل إلى إنتاج 5000 وحدة أسبوعيًا في شهر مارس. 

 

لم تقدم شركة صناعة السيارات الأمريكية جدولًا زمنيًا لزيادة الإنتاج ، ولكن تقريرًا حديثًا من Business Insider قال إن خطة الشركة لتجميع 6000 مركبة كهربائية في الأسبوع كانت معلقة.

 

ورد أن تسلا خفضت نوبات يوم السبت وخفضت عدد العمال المؤقتين في مصنعها الألماني الشهر الماضي ، على الرغم من أن الإنتاج لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى الأهداف التي حددتها بنفسها.

 

كان الطراز Yهو السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في أوروبا في مايو ، حيث تم بيع 21,967 وحدة في القارة القديمة ، تليها فولكس فاجن ID.4مع 8600 وحدة ، وفولفو XC40 (بطارية تعمل بالكهرباء والهجين بالكهرباء) مع 8233 سيارة.

 

في المجموع ، باعت تسلا نحو 105307 موديل Ysفي أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

 

 

فولفسبورج المانيا gigafactory تسلا كهربائية

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