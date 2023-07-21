عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الريال السعودي رسميا في مصر

اسعار الريال السعودي
اسعار الريال السعودي في البنوك

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات  اليوم الجمعة في البنوك كالتالي:

وسجل سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم  في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  الجمعة في بنك الأهلي الكويتي نحو  8.23جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  الجمعة في بنوك( HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد) نحو  8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

 

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التجاري الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

txt

الدينار يتراجع.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

txt

أسعار الريال السعودي اليوم في مصر

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 8.24جنيه.

الريال السعودى البنك المركزي البنك الاهلي مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

صفقة هداف الكونفدرالية طارت.. يانج أفريكانز يصدم الزمالك وبيراميدز

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

العقل بيقول كده.. نجم الزمالك يعلق على أنباء انتقال فتوح وزيزو للأهلي

ترشيحاتنا

بتوجيه من أردوغان.. تركيا تُصعب إجراءات الحصول على جنسيتها

مخاوف من ارتفاع أسعار الغداء عالميًا بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

سرقة واعتداء وحشي.. دوناروما يتعرض لسطو مرعب في باريس

وفقا لقانون تنمية البحيرات.. صيد وجمع هذه الأنواع يعرضك للحبس 3 سنوات

أشهر مدينة سياحية في العالم تحظر السفن.. لهذا السبب

تيشيرت الإسماعيلي كبير.. محمد الشامي يطلق 11 رسالة نارية لجماهير الدراويش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

يباع بأسعار خيالية.. طريقة عمل عصير بذور الشيا والبلاك بيري

هذه الأبراج الأكثر تشاؤماً...هل أنت منهم؟

مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض| لن تتوقعه

فيديو

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ