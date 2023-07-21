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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإثنين.. مناقشة السرد والخصوصية الثقافية في اتحاد الكتاب بالزمالك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية، في السادسة ونصف مساء يوم الإثنين المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للدكتور سيد ضيف الله، في اتحاد الكتاب بالزمالك.

 

ويناقش كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الدكتور عادل ضرغام، أستاذ النقد بكلية دار العلوم، بجامعة الفيوم والدكتور شريف حتيتة، أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وتدير اللقاء الأستاذة الدكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية البنات جامعة عين شمس.

يغوص كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للناقد الدكتور سيد ضيف الله إلى أغوار العلاقة بين السرد والثقافة، من منطلق أنهما مكونان سرديان بامتياز تجمعهما علاقة تبادلية، وجوهر واحد يتجلى في مصطلحين متواشجين بالضرورة.

 

ويستلهم المؤلف من رواية "العمة أخت الرجال" للكاتب أحمد أبو خنيجر نموذجاً تطبيقياً، حيث يستشهد بمقطع من العمل على لسان إحدى الشخصيات "خبرني ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة، لم يكن الجنوب في حساباتها أبداً، يبدو في نظرها كتلة يمكن إهمالها وتجاهلها، فقط الانتباه لا يتم إلا لنهب خيراته وتشريد ناسه عبر طول البلاد وعرضها". 

 

الراوي هنا تم اختياره بمواصفات معينة تلائم الفضاء الفني الذي يدخله فهو راوٍ مشارك في الأحداث، ابن أحد الرجال الستة الذين تشتتوا في البلاد ليطلق عليهم اسماً وفعلاً "عائلة الرجّال"، تاجر العبيد الذي يكتب بهذه الصفة تاريخ عائلته.

شعبة النقد والدراسات الأدبية السرد والخصوصية الثقافية الهيئة العامة للكتاب دكتور سيد ضيف الله اتحاد الكتاب بالزمالك

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