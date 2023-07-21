تفاصيل حفل صابر الرباعي في مهرجان جرش

يستعد النجم التونسي صابر الرباعي، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 4 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن على المسرح الجنوبي.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويحيي صابر الرباعي، حفلاً غنائيًا ثان بمهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 يوم 11 أغسطس.

النجم صابر الرباعي احتفل مؤخرا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.



مهرجان جرش:

يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن وذلك يوم السبت 5 أغسطس المقبل على المسرح الجنوبي.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.