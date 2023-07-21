مرتضى منصور يكشف تفاصيل أزمة أتشومبونج مع الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الغاني أتشيمبونج لاعب الفريق السابق وجه الشكر لإدارة النادي ووقع على مخالصة بشأن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" بعض مسؤولي الزمالك السابقين حرضوا اللاعب على رفع شكوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال مرتضى منصور : "وقعنا مع اللاعب على تسوية على خمسة أقساط بشأن المستحقات الخاصة به، وسددنا ثلاث دفعات بواقع 90 ألف دولار لكل دفعة، وعند سداد الدفعة الرابعة تم الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.