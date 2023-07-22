التف الحبل حول رقبتها.. أرجوحة تنهي حياة طفلة بأسيوط

لفظت طفله أنفاسها الأخيرة بعد أن خنقت نفسها بحبل أثناء لعبها بأرجوحة بمنزلها بمركز صدفا في أسيوط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى صدفا المركز.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغا من مستشفى صدفا المركز بوصول " علياء. ح. أ" 13 عاماً، جثة هامدة.



وبسؤال اهليتها أقروا أنها أثناء لهوها بأرجوحة داخل المنزل التف حبل الأرجوحة حول رقبتها مما أدى إلى اختناقها ووفاتها في الحال.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركز، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.