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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتدخل.. حقيقة تأجيل بطولة الجمهورية المؤهلة لبطولة العالم لألعاب القوي

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لألعاب القوي، حقيقة إلغاء بطولة الجمهورية التي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة علي ملاعب هيئة قناة السويس وتستمر حتي الأحد المقبل.

 

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إن الاتحاد تأخر في الحصول علي الموافقات الأمنية بشأن إقامة بطولة الجمهورية وذلك بعد مجهود شاق للحصول علي ملعب وفق المواصفات الدولية.

 

وأضاف المصدر أن الاتحاد المصري عقد جلسة مع المسؤولين لحل أزمة إقامة البطولة وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم أخذ موافقة رسمية لبدأ فعاليات البطولة علي ان تستمر لمدة يومين فقط السبت والأحد وذلك لضيق الوقت.

 

حيث من سيكون آخر موعد لتحقيق الأرقام وارسالها للاتحاد الدولي 30 يوليو الجاري والبطولة مؤهلة لبطولة العالم. 

 

وأوضح المصدر أنه سيتم بدأ فعاليات البطولة في الملعب الفرعي لإستاد القاهرة وكذلك المركز الأولمبي لألعاب المطرقة والجلة وهو ما كان معلنا مسبقا وفق الجدول الطبيعي.

 

وتدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لحل أزمة التصاريح الأمنية وإنقاذ منتخب مصر وإقامة البطولة في موعدها دون تحمل الأندية أعباء إضافية من إنتقالات وإقامة وغيره.

 

وأختتم المصدر تصريحاته : الاتحاد المصري لألعاب القوي يعاني من عدم وجود ملاعب جاهز لإستضافة البطولات والاختيار وقع علي ستاد هيئة قناة السويس الجديدة بعد فحص أكثر من 5 ملاعب في مختلف المحافظات.

الاتحاد المصري لألعاب القوى بطولة الجمهورية هيئة قناة السويس وزير الشباب والرياضة

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