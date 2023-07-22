وزير الإعلام الأسبق: الهدف من ثورة يوليو كان خروج الإنجليز وليس السلطة

‏قال محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، أن بالطبع الجيش حصل على السلطة بعد ثورة 23 يوليو لكن الهدف من الثورة كان اخراج الإنجليز، وبالطبع كان في الأذهان فكرة الإعدام لأن ذلك كان تمرد وقتها، ولكننا كنا ندافع عن الوطن ولم نغشى الموت.

التفكير كان في الوطن



‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن في التربية العسكرية مهمتك أن تدافع عن وطنك وأن تكون مستعد للموت من أجله، والضباط وقتها لم يفكروا في انفسهم او في الحصول عن المناصب في المستقبل ولا احد كان يطمح في السلطة وكل التفكير كان في الوطن.