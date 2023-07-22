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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو صفحة خالدة في تاريخ

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ،  التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ٢٣ يوليو المجيدة.

واعتبر حزب المؤتمر ، ثورة 23 يوليو صفحة خالدة في تاريخ الوطن لأنها حققت الكثير من الإنجازات العظيمة من خلال وحدة الشعب والجيش.

وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن ثورة 23 يوليو أرست مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال والاستعمال وانتقلت بالدولة من الملكية للجمهورية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أنه لولا ثورة 23 يوليو ما تم الانتقال إلى الجمهورية وتأميم قناة السويس وتحقيق الاستقلال بعد احتلال دام 74 عاما، علاوة على تحقيق الإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، و الاتجاه نحو التصنيع لتحقيق الاستقرار الوطني.

وأوضح حزب المؤتمر ، أن الاحتفال بثورة 23 يوليو بعد أيام من ثورة 30 يونيو بمثابة تأكيد على أن الشعب والجيش يد واحدة للحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدا أن ما قامت به للقوات المسلحة هو انتصار للشعب ونبضه الحقيقي وإحساسه بالمعاناة ورغبته في التغيير، مضيفا أن ثورة 23 يوليو جعلت لمصر دورا محوريا رائدا في الأمة العربية وعالميا في كتلة عدم الانحياز.

واختتم حزب المؤتمر بيانه بتوجيه الشكر والتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة و الشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 71 لثورة 23 يوليو.

٢٣ يوليو المؤتمر حزب المؤتمر مجلس الشيوخ السيسي

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