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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دا سيلفا يشدد قيود امتلاك المدنيين للأسلحة النارية في البرازيل

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

وقع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة على أمر تنفيذي يشدد وصول المدنيين إلى الأسلحة النارية في محاولة لإبطاء زيادة في ملكية الأسلحة خلال رئاسة سلفه اليميني المتطرف جاير بولسونارو.

المرسوم يفي بوعد حملة لولا  الانتخابية ، الذي انتقد تخفيف القيود على السلاح في عهد بولسونارو ، بحجة أنهم مسؤولون عن موجة من العنف السياسي خلال انتخابات العام الماضي.

وقال بولسونارو ، الذي حث أنصاره في كثير من الأحيان على تسليح أنفسهم أو المخاطرة بأن يكونوا 'مستعبدين' ، إن الأسلحة تجعل البرازيل أكثر أمانًا ، مشيرًا إلى انخفاض معدل القتل خلال فترة وجوده في المنصب.

زيوجد في البلاد ما يقرب من 800 ألف مالك مسجّل للأسلحة ، ارتفاعًا من 117467 في عام 2018 عندما تم انتخاب بولسونارو ، وفقًا للكتاب السنوي البرازيلي للأمن العام لعام 2023.

وقام بولسونارو بشحن ثقافة السلاح من خلال تخفيف القيود المفروضة على 'الصيادين أو الرماة أو الجامعين' (CACs) مما يسهل على الأشخاص التسجيل للحصول على مثل هذه التصاريح وتخزين الأسلحة.

ويمكن للصياد المسجل الآن امتلاك ستة أسلحة ، بدلاً من الثلاثين السابقة بما في ذلك ما يصل إلى 15 سلاحًا ناريًا محظورًا. سيتمكن الصيادون أيضًا من الوصول إلى عدد أقل من الرصاص وسيحتاجون إلى تصريح من وكالة حماية البيئة إيباما.

وقال لولا في كلمة ألقاها في إحدى الفعاليات لعرض الإجراءات 'إن امتلاك مواطن لبندقية في المنزل شيء واحد من أجل الحماية والضمان لكن لا يمكننا السماح بوجود ترسانات أسلحة في أيدي الناس'.

وأضاف الرئيس: 'سنواصل القتال من أجل بلد منزوع السلاح. من يجب أن يكون مسلحا جيدا هي الشرطة البرازيلية. إنها القوات المسلحة البرازيلية'.

ونقل لولا مسؤولية السيطرة على الأسلحة المدنية من الجيش إلى الشرطة الفيدرالية. وتعرض الجيش لانتقادات لضعف الرقابة وقواعد البيانات غير المكتملة والشفافية الضعيفة وضعف تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون.

ولن يكون المسدس عيار 9 ملم ، المفضل لدى حاملي تصاريح CAC ، متاحًا للمدنيين بعد الآن. 

ويسد مرسوم لولا ثغرة سمحت للعديد من مالكي الأسلحة بالخروج علنًا بأسلحة محملة إذا ادعوا أنهم ذاهبون إلى نادٍ للأسلحة النارية.

ولن يُجبر أصحاب الأسلحة الذين اشتروا أسلحتهم خلال الإدارة السابقة على التخلي عنها ، لكن المرسوم ينص على بدء برنامج إعادة الشراء هذا العام.

الأسلحة النارية الرئيس البرازيلي البرازيل القوات المسلحة

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