باحث في الحركات المتطرفة يكشف سبب تكرار حوادث حرق المصحف.. فيديو

علق الدكتور أحمد سلطان٫ الباحث في الحركات المتطرفة٫ على الأحداث المؤسفة ضد المسلمين في السويد خاصة تكرار حرق المصحف الشريف.

وقال الدكتور أحمد سلطان، الباحث في الحركات المتطرفة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”: “ما حدث مؤخرًا في السويد هو تجسيد لصعود اليمين المتطرف في أوروبا بالكامل”٫ لافتا: “ما حدث كان متوقعًا خاصة مع صعود النزعة اليمينية المتطرفة بعد فوز الحزب الديمقراطي السويدي”.

وأضاف الدكتور أحمد سلطان٫ الباحث في الحركات المتطرفة٫: “ما حدث نتيجة طبيعية للحركة اليمينية المتطرفة التي نشأت من رحم النازية الجديدة والتي تتخذ موقفًا معاديًا للدين الإسلامي وللمهاجرين ولجميع الأديان الأخرى”.

وأشار: “الحركة اليمينية المتطرفة لا تمثل الدين المسيحي ولا تعبر عن المسيحية كدين لكنها تعبر عنها كنوع من الثقافة المتشدة والمغالية في التطرف”.

