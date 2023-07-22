اقتصاد عمان|نتائج قياسية تسجلها البنوك وأرباح النصف الأول تتجاوز 235 مليون ريال

سجلت البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري، نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية إلى 235.3 مليون ريال عُماني مسجلةً نموًّا بنسبة 17.5 بالمائة

وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء العمانية فقد صعدت أصول البنوك الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية يونيو الماضي إلى 39.9 مليار ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.6 بالمائة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية زيادة في الأرباح الصافية لجميع البنوك بالتزامن مع ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية؛ كارتفاع الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، وتوجه القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 104.3 ملايين ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العماني في المرتبة الثانية بـ 29.3 مليون ريال عُماني، واحتل بنك صُحار الدولي المرتبة الثالثة بـ 23.6 مليون ريال عُماني

وجاء بنك إتش أس بي سي عُمان في المرتبة الرابعة بـ 21 مليون ريال عُماني، واحتل البنك الأهلي المرتبة الخامسة بـ 19.9 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار سادسًا بـ 18.4 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سابعًا بـ 11.5 مليون ريال عُماني، ثم بنك نزوى في المرتبة الثامنة بـ 7.2 ملايين ريال عُماني.

واستطاعت البنوك الثمانية تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الجاري، وسجل بنك عُمان العربي أعلى نسبة نمو عند 64.2 بالمائة، يليه بنك إتش أس بي سي عُمان الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 50 بالمائة

فيما سجل البنك الوطني العُماني نموًّا في أرباحه الصافية بنسبة 33.1 بالمائة.وسجلت معظم البنوك نموًّا في إجمالي أصولها، إذ يمتلك بنك مسقط أعلى حجم من الأصول عند 13.3 مليار ريال عُماني، فيما جاء بنك ظفار في المرتبة الثانية بـ 4.6 مليارات ريال عُماني

واحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 4.4 مليارات ريال عُماني، ثم بنك صُحار في المرتبة الرابعة بـ 4.3 مليارات ريال عُماني

فيما احتل بنك عُمان العربي المرتبة الخامسة بـ 3.9 مليارات ريال عُماني.وصعدت القيمة السوقية للبنوك بنهاية يونيو الماضي إلى 4 مليارات و702.3 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و662.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر الماضي

واستحوذت البنوك بنهاية يونيو الماضي على 53.2 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والبالغة 8.8 مليارات ريال عُماني

ويتصدر بنك مسقط البنوك من حيث القيمة السوقية بأكثر من مليارين و71 مليون ريال عُماني، واحتل بنك ظفار المرتبة الثانية بـ 518.3 مليون ريال عُماني،

