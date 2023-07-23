حبس سائق سيارة نقل دهس أخرى ملاكي بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق سيارة نقل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاصطدام بقائد سيارة ملاكى محدثاً إصابته وذلك بعد نشر الواقعة عبر منشور تم تداوله عبر الـ "فيس بوك" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بالاصطدام بقائد سيارة ملاكى محدثاً إصابته وذلك بعد نشر الواقعة عبر منشور تم تداوله عبر الـ "فيس بوك"، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل ثقيل الاصطدام بأخرى ملاكى يستقلها أحد الأشخاص وإحداث إصابات به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم ، وبالانتقال تبين وجود سيارة قيادة أحد الأشخاص "الشاكى" مقيم بالقاهرة مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة سائق مقيم بالقليوبية أمكن ضبط السيارة وقائدها مصاب بكسر بالذراع بسبب الحادث.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر هروبه خشية من قيام الأهالى بالتعدى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.