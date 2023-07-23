مجلة الفردوس في ضيافة شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب

شاركت مجلة الفردوس بندوة تثقيفية باتحاد الكتاب المصري بعنوان (دور مجلات الأطفال في التنشئة الاجتماعية للأطفال) وذلك وسط كوكبة من كبار كتاب الأطفال بمصر، ومشاركة رؤساء تحرير أشهر مجلات الأطفال المصرية.

مجلة الفردوس

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بالوزارة تاريخ مجلة الفردوس منذ نشأتها عام ١٩٦٨م حتى مرحلة التطوير الفارقة عام ٢٠١٥م ، حيث وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بفصل مجلة الفردوس عن مجلة منبر الإسلام بعد أن كانت ملحقًا لها ثم مراحل التطوير للمضامين المقدمة بالمجلة، والتي تمت وفق أسس وضوابط علمية دقيقة ومدروسة، كما أستعرضت ملف الأطفال بالوزارة بشكل عام سواء المنتجات الثقافية الخاصة بالطفل أو الأنشطة التثقيفية المتنوعة والمختلفة والتي تقدمها الوزارة للأطفال بكل مساجد الجمهورية.

وقد أكدت الدكتورة هدى حميد أن ملف الأطفال بالوزارة يعد أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا نظرا لما يحيط الطفل من مخاطر في هذه المرحلة الخطيرة الراهنة ، بل ويعد هذا الملف أحد أدوات الوزارة الهامة في مواجهة التطرف نظرًا لأن الطفل لم يصبح بمنأى عن استهداف الجماعات المتطرفة، والتي أتاحت لها وسائل التكنولوجيا الحديثة طرقا سريعة وخفية للوصول لأبنائنا.



وخلال اللقاء أشاد عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب المصري بالدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف في مجال الطفل ، مؤكدًا أن ما يلمسه من مشروعات تقوم بها الوزارة في هذا المجال وتبني الوزارة لأفكار مبتكرة وحديثة للوصول إلى الأطفال بشتى الطرق يؤكد على وجود طفرة حقيقية وفكر جديد تشهده وزارة الأوقاف، ويؤكد على مدى وعي كافة القيادات بالوزارة بخطورة وقوة دورهم في الساحة المجتمعية.

وخلال اللقاء أستعرضت الأستاذة/ نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندا الصعوبات التي تواجهها مجلات الأطفال في المرحلة الراهنة ، مؤكدة ان حرص كافة المجلات على مواجهة هذه العقبات والمشكلات نابع عن شعور حقيقي بالمسئولية تجاه أبنائنا.



كما أكدت هويدا حافظ رئيس تحرير مجلة فارس أن تواجد مجلات الأطفال اليوم جنبًا إلى جنب باتحاد الكتاب المصري يؤكد على أن العمل في حقل الطفل أصبح عملا تكامليا يصب في مصلحة الطفل المصري.



كما أكدت الدكتورة/ شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير خلال اللقاء على مدى أهمية وجود منتج ثقافي خاص بالطفل في هذه المرحلة الراهنة ، مشيدة بالتكامل الذي تشهده ساحة مجلات الأطفال لتحقيق رسالة واحدة ألا وهي بناء وعي الطفل المصري.



وقد أشاد الجميع في ختام كلمتهم بملف الأطفال بوزارة الأوقاف وما يشهده من تطوير مبتكر ومستمر ، كما أشادوا بما لمسوه من تطوير بمجلة الفردوس خلال السنوات الأخيرة.

وعلى هامش اللقاء تم تكريم الدكتورة/ هدى حميد نظرًا لجهودها المشرفة بملف الأطفال بوزارة الأوقاف وفي الإشراف على مجلة الفردوس .