الإمارات تتصدر المساعدات الدولية لمواجهة أزمة الهجرة بـ 100 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية والمبادرات المطروحة في "مسار روما".

ويأتي ذلك علي هامش مشاركة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما.

ويعد المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة هو مؤتمر تنظمه الحكومة الإيطالية في العاصمة روما اليوم، حيث يهدف المؤتمر إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء والهجرة، وإطلاق استراتيجية تنموية مشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة وأفريقيا، وتحديد حلول لحماية البيئة من خلال معالجة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.

ويشارك في المؤتمر قادة وزعماء ومسؤولون من دول أوروبية وعربية وإفريقية وممثلون عن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية.

ومن بين المشاركين رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، الذي يلقي كلمة تركز على جهود الأردن في مواجهة أزمات اللجوء.