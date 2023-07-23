بيان عاجل من الصين بشأن العقوبات الأمريكية على وزير الدفاع.. وبلينكن يرد

قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع عقوباتها أحادية الجانب على الصين لإحياء الاتصالات العسكرية، وأن بكين لم ترفض أبدًا التواصل مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، لقناة إخبارية أمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تعتبر العقوبات ضد القيادة العسكرية الصينية حجر عثرة في الحفاظ على الاتصالات بين وزارتي الدفاع في البلدين، واصفا عدم رغبة الصين في تبادل الاتصالات العسكرية بأنه "قرار سياسي".

وأضاف بلينكين: "العقوبات الأمريكية على الصين لا تمنع وزير الدفاع الصيني، لي شانجفو، من التواصل معه أو التعامل معه، إنه قرار سياسي"، لافتا إلى أنه لابد أن تقرر الصين ما إذا كان ينبغي على وزير دفاعها التواصل معنا أم لا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "أوضحت بشدة" لـ بكين أن الحفاظ على الاتصالات العسكرية الثنائية هي "مسؤولية" لتجنب أي حسابات خاطئة وتصورات خاطئة.