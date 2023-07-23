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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة أمينة عرفي تعلق على فوزها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات

الاسكواش
الاسكواش

علقت رشا عرفي والدة أمينة عرفي على الفوز ببطولة العالم للاسكواش للناشئات، قائلة : "تاني مرة اصعب  من الاولى لان بيبقى فيه ضغوط للحفاظ على اللقب والضغوط تزيد.

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وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش للناشئات بأستراليا

وتابعت رشا عرفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON ،أن   :" الميدالية بتبقى للعيلة كلها   لانه مجهود  كبير على العائلة  للحفاظ على البنت وتوفير الدعم النفسي  وكافة الظروف المواتية لإنجاح مهتمها   بنحاول طول الوقت  نحافظ على الصدارة لأنها ميدالية باسم البلد كلها ".


وعن الأزمة قبل السفر مع الاتحاد  قالت والدة اللاعبة   : " بنتي عندها 16 سنة وهي الاصغر في صفوف الناشئات التي  تسافر مع البعثة للخارج  والازمة كانت أن منافسيها موجودين في نادي  سكندري  وهناك أعضاء في الاتحاد منتمين   لهذا النادي وحاولوا عرقلة سفر أمينة بحجة مضحكة ".


أكملت : " قالوا  ماينفعش  ابوكي يافر معاكي ويقدملك دعم نفسي لعدم توافر ذلك لبقية المنافسين وتعنتوا    بشدة ولولاً لجوئنا   لوزير الشباب والرياضة لكانت المشكلة لم تحل حيث عقد إجتماعاً  في مقر الوزرة  بالعاصمة الادارية غستمر لمدة ست ساعات وكان نفسه مستغرب من شروط الاتحاد  حتى تم إنهاء الازمة "  أكدت أنها مرتبطة بوالدها نفسياً   وأنه يعمل استاذ جهاز هضمي وكبد في قصر العيني ويسافر معها لتناول الافطار معها ودعمها   وهو مسافر  معها على نفقته الخاصة ".


 

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