الفنان أحمد عصام عن مشاركته في مهرجان العلمين: بمثل بلدي والموضوع مختلف

تحدث الفنان أحمد عصام، مصمم التأثيرات البصرية، عن تفاصيل حفل تامر حسني، في مدينة العلمين، قائلا:" فكرة الطيران دي فكرة تامر، وهو في فيلم تاج هو كان طالع سوبر هيرو وكان بيطير طول الوقت".



وأضاف “أحمد عصام” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” :"هناك عناصر متكاملة لتقديم حفلة تامر حسني، متابعا: حفلة تامر شارك بها أكثر من 100 سخص على المسرح.



وأكد على أن مدينة العلمين مختلفة وجوها العام مختلف، ولذلك نسعى إلى تقديم أفكار جديدة ومختلفة، تناسب المدينة والجمهور".

واسترسل: العمل في مهرجان العلمين أمر مختلف، متابعا:" إحنا هنا بنمثل بلدنا قدام العالم ولازم نقدم شغل مميز".