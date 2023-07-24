هى اللى شقيت عليا| كومبارس شهيرة تبيع كليتها لتعالج والدتها.. تفاصيل

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة الحياة، عددًا من الفنانيين الـ"كومبارس" الذين عاشوا عمرهم كله من أجل الفن؛ دون الشهرة والنجومية.

وقالت الفنانة برنسة عبد الغني،: "بعت كليتي بـ 10 آلاف جنيه عشان أعمل عملية قلب مفتوح لوالدتي"، لافته: "ولو أمى كانت طلبت عينيا كنت أعطيتها ليها لأن والدى توفى وأنا عندى سنتين وهى اللى شقيت عليا وهو طلبت أكتر من كده كنت اديتها".

وأضافت: "أنا أصلا كنت بشتغل شيف مطبخ شرقى وغربى وسافرت جميع دول العالم"، مشيرة: "أنا عايشة بدعاء والدتي".

وتابعت: "أحيانا لما مش بيكون عندي شغل، وبتشتغل مساعدة ملابس مع الفنانين، واشتغلت مع أحلام الجريتلي 6 سنوات، ومع ميمى جمال ٦ أشهر، وعبير الدميرى"، مؤكده: "بشتغل اي حاجه طالما الجنيه بيجي من عرقي".

