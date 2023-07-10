ضيع ملخص قصة حياتي|القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغني

أثارت الفنانة برنسة عبد الغنى حالة من الجدل الواسع بعد هجومها ضد المؤلف عمرو محمود ياسين بسبب عدم حفاظه على ملخص سيناريو عن قصة حياتها ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغنى.

اتهام برنسة عبد الغنى

كشفت الفنانة برنسة عبد الغني عن حبها للنجم ياسر جلال قائلة: ' بحب ياسر جلال فنيا وإنسانيا لأنه بيساعدني ومسلسله السنادي كان جميل أوي".

وتابعت برنسة عبدالغني خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي: ' كنت عايزة قصة حياتي تتعمل في عمل فني وكتبت خمس صفحات واديتهم للمؤلف عمرو محمود ياسين على أساس هو يكمل لاني كتبت ملخص خدها ضيعها وقالي كده لما كلمته ولو هعمل قصة حياتي هختار مريم نعوم.

وتحدثت عن ذكرياتها مع الفنانة عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا قائلة : 'فيلم خالتي فرنسا أقرب فيلم لقلبي من اللي شاركت فيهم ونفسي اتواصل مع عبلة كامل واكلمها.. ست الله يباركلها في بناتها ست جميلة اوي.

رد عمرو محمود ياسين

رد السيناريست عمرو محمود يس على الفنانة برنسة عبد الغني بعد اتهامها له بأخذ مسلسل يتضمن قصة حياتها.



وكتب عمرو محمود يس عبر حسابه علي فيس بوك: "النهاردة لاقيت الخبر ده.. برنسة عبدالغني: عمرو محمود ياسين خد ملخص حياتي عشان يتعمل مسلسل وضيعه".

وأضاف: "يا أستاذة برنسه تحياتي ليكي أولا.. ثانياً حضرتك كنتي قابلتيني وإحنا بنصور مسلسل ونحب تاني ليه على ما أتذكر ولاقيتك من تلقاء نفسك جايبالي ملخص وقولتي لي اقراه عشان عايزة اني أعمله مسلسل وقتها كنا لسه بنصور وما قدرتش اقراه وقتها".

تابع: "وقريته بعد كده لما اتصلتي بيا فكرتيني به بعد فترة طويلة.. وقتها أنا قريته وللأسف مالقتش فكرة مناسبة له.. وحضرتك ماكلمتينيش تاني وأنا ماتصلتش برضه وده تقصير مني بعتذر عنه".



اختتم؛ "لكن مش عارف جبتي منين حكاية اني أنا ضيعته ؟؟ مش عارف جبتي الفكره دي منين؟ الملخص بتاعك في الحفظ والصون زي ما هو.. وتقدري تاخديه وقت ماتحبي .. و ربنا يكرمك".