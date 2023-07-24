عاجل
إعلان عاجل من بوتين بشأن تحصيل الضرائب على الخدمات الإلكترونية اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وشركة ESRI شمال أفريقيا نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو إيطاليا: مؤتمر روما للتنمية والهجرة حقق نجاحًا كبيرًا أخبار التعليم| نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 أدبي.. بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالشرقية يشهد اللقاء التعريفي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق

صدى البلد

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية اللقاء التعريفى الأول بكلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور شحتة حسنى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والدكتور أيمن  عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة النشء بالمديرية والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمى للمديرية مدير التسويق الرياضى والذى جاء فى إطار تفعيل بروتكول التعاون المشترك ما بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وكلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق.

 

تناول اللقاء الحديث حول أهمية الاهتمام بالنشء ومراحل الطفولة المبكرة  من خلال تقديم العديد من الأنشطة والندوات وورش العمل بهدف استثمار طاقات وتنمية قدرات  النشْ والشباب فى إطار توجيهات ودعم القيادة السياسية فى بناء الشخصية المصرية بما يواكب طموحات بناء الجمهورية الجديدة، كما تناول اللقاء دعم الدولة وكيفية تقديم  هذا الدعم الذى يوفر الحماية المجتمعية للأطفال وحمايتهم من الظواهر الاجتماعية الدخيله على المجتمع المصرى من خلال دمجهم بالأنشطة التوعوية المختلفة كما يتم تقديم أوجه الرعاية والدعم التوعوى  لجميع أفراد الأسرة المصرية.

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية للكشف على غير القادرين بقرى الزقازيق وكفر صقر

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنشء والشباب فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتنميتهم وتدريبهم فى مختلف القطاعات الفنية والدينية والثقافية والرياضية، كما تسعد مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية التربية للطفولة فى اطار التشبيك ما بين قطاعات الدولة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للنشْ واكتشاف ورعاية المواهب بمختلف الميول والقدرات، كما أن الأنشطة والبرامج التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة تتضمن العديد من المحاور التى تنمى قدرات النشْ من خلال البرامج القومية الرياضية والثقافية فضلا عن برامج التثقيف السياسى والتى تنمى القدرات وترثى الثقافة العامة للأطفال فى سن مبكرة كما أشار إلى أنه قد تم توجيه مراكز الشباب والقائمين على المنظومة بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية التربية للطفولة والتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الناتجة خلال التعاون ما بين الكلية ومراكز الشباب.

 

فى الختام قدم الدكتور شحتة حسنى عميد كلية التربية للطفولة شهادات الشكر والتقدير للدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والوفد المرافق له على التعاون ومجهودات مديرية الشباب والرياضة فى الاهتمام والرعاية التى تقدمها للنشء والشباب وسعى مديرية الشباب والرياضة لدعم أواصر التعاون ما بينها وبين كلية التربية  للطفولة بجامعة الزقازيق.

أعضاء هيئة التدريس الأسرة المصرية التربية للطفولة المبكرة الجمهورية الجديدة الشباب والرياضة الطفولة المبكرة جامعة الزقازيق طفولة المبكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

استعدوا لأيام أشد سخونة.. الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن طقس الساعات المقبلة

أول صفقة فى ميت عقبة.. نجم الإسماعيلي يقترب من الزمالك

أبوس رجلك فك العمل.. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

سفارة المغرب | تطوّر صادم في أزمة حسين الشحات مع الشيبي

ليلة أنس انتهت بكارثة.. 3 جثث داخل سيارة تثير الذعر بالوراق

قرارات عاجلة بعد اجتماع وزيري الكهرباء والبترول.. بشرى بشأن انقطاع التيار

ترشيحاتنا

757 عامًا.. أوكرانيا تواجه كارثة مرعبة بسبب الحرب

مانيكير وسلسلة.. ابن راغب علامة يحدث ضجة بفيديو صادم

إحصائية مفاجأة.. من هو البطل المطلق لمسابقة الدوري الإنجليزي؟

أجهزة الغلابة.. أسعار الثلاجات في مصر 2023

بـ107 ملايين جنيه.. وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال رصف طريق "الجناين" بالفيوم

عمل الإسكندرية تبدأ في تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة

بسعر خرافي.. شاهد|ملابس نادين نجيم على البحر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددًا من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

فيديو

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

قرار عاجل من التعليم حول درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة| شاهد

بسبب حسين الشحات | صحف المغرب تشن حملة على الأهلى ..فيديو

1900 جنيه فقط| أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ