وكيل الشباب والرياضة بالشرقية يشهد اللقاء التعريفي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية اللقاء التعريفى الأول بكلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور شحتة حسنى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة النشء بالمديرية والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمى للمديرية مدير التسويق الرياضى والذى جاء فى إطار تفعيل بروتكول التعاون المشترك ما بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وكلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق.

تناول اللقاء الحديث حول أهمية الاهتمام بالنشء ومراحل الطفولة المبكرة من خلال تقديم العديد من الأنشطة والندوات وورش العمل بهدف استثمار طاقات وتنمية قدرات النشْ والشباب فى إطار توجيهات ودعم القيادة السياسية فى بناء الشخصية المصرية بما يواكب طموحات بناء الجمهورية الجديدة، كما تناول اللقاء دعم الدولة وكيفية تقديم هذا الدعم الذى يوفر الحماية المجتمعية للأطفال وحمايتهم من الظواهر الاجتماعية الدخيله على المجتمع المصرى من خلال دمجهم بالأنشطة التوعوية المختلفة كما يتم تقديم أوجه الرعاية والدعم التوعوى لجميع أفراد الأسرة المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنشء والشباب فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتنميتهم وتدريبهم فى مختلف القطاعات الفنية والدينية والثقافية والرياضية، كما تسعد مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية التربية للطفولة فى اطار التشبيك ما بين قطاعات الدولة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للنشْ واكتشاف ورعاية المواهب بمختلف الميول والقدرات، كما أن الأنشطة والبرامج التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة تتضمن العديد من المحاور التى تنمى قدرات النشْ من خلال البرامج القومية الرياضية والثقافية فضلا عن برامج التثقيف السياسى والتى تنمى القدرات وترثى الثقافة العامة للأطفال فى سن مبكرة كما أشار إلى أنه قد تم توجيه مراكز الشباب والقائمين على المنظومة بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية التربية للطفولة والتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الناتجة خلال التعاون ما بين الكلية ومراكز الشباب.

فى الختام قدم الدكتور شحتة حسنى عميد كلية التربية للطفولة شهادات الشكر والتقدير للدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والوفد المرافق له على التعاون ومجهودات مديرية الشباب والرياضة فى الاهتمام والرعاية التى تقدمها للنشء والشباب وسعى مديرية الشباب والرياضة لدعم أواصر التعاون ما بينها وبين كلية التربية للطفولة بجامعة الزقازيق.