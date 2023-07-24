عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه قد يقبل اليوان الصيني لتسوية التزامات الدول مع الصندوق بعد سداد الأرجنتين للديون مؤخرا بـ اليوان.

حسب صحيفة “مودرن دبلوماسي”، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الأرجنتين سددت جزءا من ديونها، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار من 2.7 مليار دولار التي تستحق الشهر الماضي، مع صندوق النقد الدولي بالعملة الصينية.

قالت كوزاك، في مؤتمر صحفي: “كما ذكرنا في الماضي، لا تزال السلطات الأرجنتينية مستمرة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي”.

وأضافت “اليوان الصيني هو أحد العملات الخمس القابلة للاستخدام بحرية والتي يمكن للأعضاء استخدامها لتسوية التزاماتهم مع صندوق النقد الدولي”.

وقال البنك المركزي الأرجنتيني إنه أدرج اليوان كعملة مقبولة للودائع في بنوك الادخار والحسابات الجارية، مما يشير إلى خروج الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رسمية وحيدة.

وأضاف: “وبالتالي سيتم تمكين الكيانات المالية من فتح حسابات مصرفية مقومة باليوان الصيني”.

وبصرف النظر عن الأرجنتين، وقعت البرازيل أيضا اتفاقية مع الصين في وقت سابق من هذا العام من شأنها أن تسمح لها بإجراء التجارة والاستثمارات بعملاتها الخاصة، مما يقلل من هيمنة الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، اعترفت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بوجود تخلٍ تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي.

وقالت "جورجيفا"، خلال مناقشة في معهد ميلكن التحليلي في واشنطن، "ليس هذا هو الشيء الرئيسي الذي يثير قلقي. في الواقع، هناك تخلي تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي. لكن لا أري بديلاً للعملة الأمريكية في المستقبل القريب”.