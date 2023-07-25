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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المفوضين تنظر دعوى إلغاء حفل ترافيس سكوت

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني على أن تنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل.

وقال مقيم الدعوى، إن الواقعة بدأت عندما أعلنت إحدى الشركات المنظمة إقامة حفل للمغني الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة أهرامات الجيزة، ولكن قوبل ذلك برفض مجتمعي شديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي طالبت بإلغاء الحفل لأسباب مجتمعية.

وأضاف أن المغني الأمريكي ترافيس سكوت تحوم حوله العديد من الشبهات كونه أحد الداعمين للحركة الماسونية، بالإضافة إلى أنه من أشد الداعمين لمنظمة الأفروسنتريك المناهضة للشعب المصري والحضارة الثقافية المصرية، قائلًا: الحفل يتنافى مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري وهويته الثقافية.

وأوضح، أن مطرب الراب الأمريكي له سجل حافل بالمخالفات القانونية خلال الحفلات الغنائية الخاصة به، معلقًا: آخر حفل كان في عام 2021 في ولاية أمريكية شهد مذبحة دموية زي ما وصفتها الصحف العالمية.. اتقتل فيها ما لا يقل عن نحو 10 أشخاص وأُصيب المئات، مشيرا إلى أن أسر الضحايا والمصابين أقاموا العديد من الدعاوى ضد مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، حيث طالبوه من خلالها بدفع التعويضات اللازمة بعد وفاة وإصابة أبنائهم بسبب حفله الغنائي.

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