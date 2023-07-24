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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من الدفاع اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باتجاه بحر اليابان يمكن أن يكون بالستيًا.

أضاف مصدر بالحكومة اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ فيما يبدو.

وفى وقت سابق، قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن كوريا الجنوبية تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر.

وفي هذا الصدد، قال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخًا باليستيًا.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت غواصة مزوّدة بأسلحة نووية إلى مرفأ في كوريا الجنوبية، قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية.

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