توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافي الفرنسي

وقعت جامعة المنصورة بروتوكول تعاون بين مركز تطوير الأداء الجامعي ممثلا عن جامعة المنصورة والمركز الثقافي الفرنسي تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وينص البروتوكول على التعاون بين الجانبين في جميع المجالات الخاصة باللغة الفرنسية من التدريب والتأهيل لإتقان مهارات اللغة الفرنسية، والإعداد لاجتياز اختبار الـ DELF شرط السفر والحصول علي منح للدراسة بفرنسا، بالإضافة للعديد من الأنشطة الثقافية والإجتماعية الخاصة باللغة الفرنسية.

كما اتفق الطرفان علي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس اللغوية خاصة بكليات الطب والحقوق وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلي تعلم اللغة التخصصية.

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي ود.دينا الشربيني رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الفرنسي وبحضور د.سماح السعيد نائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي و آية الشناوي المدير الإداري للمركز الثقافي الفرنسي، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مجموعة من الدورات وورش العمل لتفعيل الإتفاقية.