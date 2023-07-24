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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود جمعة مدربا عاما لفريق اتحاد الشرطة مواليد 2008

محمود جمعه
محمود جمعه

انضم محمود جمعة إلى تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين بنادي إتحاد الشرطه تحت قيادة العميد محمد عبيدو رئيس القطاع، ليتولي منصب المدرب العام لفريق 2008.

ويتكون الجهاز الفني لفريق إتحاد الشرطة 2008 من مصطفي عبدربه المدير الفني ومحمود جمعة مدربا عاما ومحمد عادل مدربا لحراس المرمي وعماد جاد مدير إداري .

ويعد محمود جمعة المدرب العام لفريق إتحاد الشرطه من المدربين الواعدين، حيث يدرس الماجستير في تدريب كره قدم، كما حصل علي العديد من الدورات التدريبية مثل:premier skills، دورة تخطيط الموسم التدريبي لفرق كرة القدم، دورة الإعداد البدني لفرق كرة القدم ، حاصل على الدورة c من الاتحاد الأفريقي، حاصل علي دورة مدرب رياضي معتمد من الFIFA

ويلعب فريق إتحاد الشرطة 2008 بدوري القطاعات بالقاهرة .

إتحاد الشرطة محمود جمعة الشرطة فريق إتحاد الشرطة 2008

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