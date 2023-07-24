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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقه.. شبانة يعلق على تصعيد بيراميدز في أزمة الشحات

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أخطأ ويستحق العقوبة فقط لأنه سلوك غير رياضي، مشيرًا إلى أنه سبق وقام باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بصفع محمد هاني لاعب الفريق الأحمر، خلال مواجهة الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولم يُعاقب بشكل رسمي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "من حق نادي بيراميدز اللجوء إلى لجنة الانضباط فهذا حقه، لكن كل هذا تحت إطار لوائح وقوانين كرة القدم، لكن لا يجب إدخال الجانب المغربي في هذا الأزمة، أو اللعب على أوتار آخرى مثل حق المجتمع وغيره من الأمور التي ترددت خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "لا يجب أن يتخطى أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز مجرد عقوبة في كرة القدم، وتم معاقبة لاعب الأهلي رغم التصالح بينهما بعد اللقاء، وقام هاني سعيد المدير الرياضي بالإشادة بالصلح، ثم فجأة تغيرت الراويات، ويبدو أنه تلقى أوامر من إدارة ناديه بالتصعيد".

وواصل: "تم تصعيد القضية بشكل مبالغ فيه وإدخال الطرف المغربي في الأزمة، وتصريحات اللاعب أيضا كانت غريبة، الشحات أخطأ ونال العقوبة، والبعض أقحم أطراف في الأزمة، لدرجة أن البعض قام بنشر بيان كاذب من الاتحاد المغربي لكرة القدم".

وزاد: "الأهلي فاز بكل البطولات، وزاد أعدائه، وبعض الأندية لا يريدون الاجتهاد أو معالجة الأخطاء بل محاولة جر الأهلي إلى أمور بعيدة عن المنافسة، بيراميدز وضع خطة لإقحام القلعة الحمراء في الازمات، ولا أعرف من يقوم بنشر البيانات الكاذبة وهؤلاء يقوم بتغذية الفتنة والتعصب، لكن الجانب المغربي هناك ناس عاقلة يدركون انها مجرد استفزازات فقط في المباريات والأمور انتهت".

وتابع: "الأهلي أول من تحرك في ملف حسين الشحات وقام بمعاقبة اللاعب وتغريمه 300 ألف جنيه كعقوبة مالية ضد اللاعب، لكن بيراميدز وصل التصعيد واستدعى محمد الشيبي من أداء مناسك العمرة من أجل التصعيد، فأين سيذهبون، هل سيقومون باللجوء للأمم المتحدة".

وأكمل: "البعض يريد إشعال الفتنة وتأجيج الخلافات بين الأندية، لا أدافع عن حسين الشحات، ومن حق بيراميدز أن يأخذ كل المسالك القانونية، وأقول لـ ممدوح عيد ومسئولي النادي السماوي ولا أريد الحديث كثيرا في الملفات، ولن نتحدث في موضوعات خارج الإطار، والأهلي لن يذبح لاعبه".

وأتم: "الشحات أخطأ والأهلي عاقبه، ولا صحة لما يتردد حول عرض اللاعب للبيع كما يتردد، واللاعب جدد عقده مؤخرًا، ربما يكون هناك رأي من أحد داخل النادي، لكن إدارة الأهلي لا يوجد لديها أي نية في اتخاذ أي قرارات ضد حسين الشحات".

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