عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السعر العادل 24 جنيها للعلبة.. الشرقية للدخان تكشف سبب الزيادة

السجائر
السجائر

أكد هاني أمان، العضو التننفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه نحن  نعتبر أكبر شركة توزع علب سجائر في السوق، مشيرا إلى أنه  نقوم بتوزيع 3 ونصف مليار علبة سنويا.

 

وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه نوزع على التجار بسعر 24 جنيه للعلبة، ولكن تم مضاعفة السعر حتى وصلت لـ 50 جنيه وسببها التجار، خاصة أن السجائر لها تكلفة معينة خاصة.

 

 يتلاعب في الأسعار.

وتابع العضو التننفيذي للشركة الشرقية للدخان،أنه لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف، ووصلت ل 50 جنيها للسجائر الكليوباترا ، بشكل غير مبرر، لافتا إلى أن هناك من يتلاعب في الأسعار.

الشرقية للدخان سجائر السعر الكليوباترا الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

عروض سعودية وقطرية.. أحمد حسن: علي معلول يقرر مغادرة الأهلي هذا الصيف

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

بسبب معاكسة فتاة.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة وإطلاق نار في الشرقية

بعد أيام من إعلان غيابه.. العثور على جثة طباخ الرئيس الأمريكي السابق أوباما

لعنة الميراث.. الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على شقيقته بالزقازيق

الزمالك صنع نجوميته.. تعليق مثير من حازم إمام على انتقال إمام عاشور للأهلي

وفاة طفل بعد ملامسة ماعز داخل حديقة حيوان بالولايات المتحدة.. تفاصيل

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعترف بعدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

قلة أدب ووقاحة.. شاب يحاصر فنانة شابة في مول بسبب مشيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ