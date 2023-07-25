السعر العادل 24 جنيها للعلبة.. الشرقية للدخان تكشف سبب الزيادة

أكد هاني أمان، العضو التننفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه نحن نعتبر أكبر شركة توزع علب سجائر في السوق، مشيرا إلى أنه نقوم بتوزيع 3 ونصف مليار علبة سنويا.

وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه نوزع على التجار بسعر 24 جنيه للعلبة، ولكن تم مضاعفة السعر حتى وصلت لـ 50 جنيه وسببها التجار، خاصة أن السجائر لها تكلفة معينة خاصة.

يتلاعب في الأسعار.

وتابع العضو التننفيذي للشركة الشرقية للدخان،أنه لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف، ووصلت ل 50 جنيها للسجائر الكليوباترا ، بشكل غير مبرر، لافتا إلى أن هناك من يتلاعب في الأسعار.