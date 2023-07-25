افتتاح معرض الأسر المنتجة لمنطقة الجمرك وسط الإسكندرية

افتتحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، معرض الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة بمنطقة الجمرك الطبية، الذي تم بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتورة مريهان محمود مدير إدارة تنظيم الأسرة بمنطقة الجمرك الطبية، وشامه عرفه مشرفه نوادي المرأة بالمنطقة، والدكتورة ديانا مسعود، مسئول التوعية بمنطقة الجمرك الطبية.

وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدويه وملابس ومفروشات ومأكولات وغيرها من المنتجات، التي تتميز بجودتها وتنوعها.

جدير بالذكر أنه تم إقامة المعرض بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحده تكافؤ الفرص بالحي مع منطقة الجمرك الطبية.

جاء ذلك في إطار تفعيل مبادرة (انتي منتجة) حيث ضم المعرض (٩) عارضين وذلك لإتاحة الفرصة للترويج عن منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.