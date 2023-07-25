بيكره الأهلي.. عدلي القيعي يهاجم ممدوح عيد بسبب أزمة الشحات والشيبي

هاجم عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالأهلي، ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

وانتقد القيعي عبر قناة الأهلي تصريحات ممدوح عيد حول أزمة حسين الشحات واللاعب المغربي محمد الشيبي، موضحا أن لعيد "مصلحة تتعارض مع مصلحة الأهلي، وشعور سلبي تجاهه".

وقال القيعي "ممدوح عيد يقف وراء كل مشكلة، وأعلم لماذا يقوم بذلك فقد قدم لنا قبل سنوات خلال فترة حسن حمدي الرئيس الأسبق للأهلي، كخبير في آرسنال ثم خلال الاجتماع معنا قال إنه لديه علاقة بالآرسنال واقترح بعض الأفكار التي اقترحتها في وقت سابق على حسن حمدي".

وكشف: "قدم نفسه لنا كخبير أجنبي ثم قبل بالعمل كإداري في قطاع الناشئين وهو ما أثار اندهاشي، وتسبب بعد ذلك في هروب أحمد حسن كوكا للبرتغال وقرر حسن حمدي منعه من دخول النادي".

وحول حسين الشحات أوضح: "الشحات اعتذر للجميع والرأي العام وتقبل العقوبة وهذا يدل على أنه تعلم الدرس جيدا والغرض من العقوبة ألا يتكرر الأمر مستقبلا".