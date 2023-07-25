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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تعلن إطلاق مبادرة الرئيس لحملة 100 يوم صحة بالفروع والمحطات

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة بمياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية تحت عنوان (100 يوم صحة)، وذلك بتوفير حملات طبية مكثفة داخل فروع ومحطات الشركة لتقديم خدماتها الطبية للعاملين والجمهور بالمجان.

تتيح مثل هذه الحملات الطبية فرصاً كبيرة لتعزيز الوعي الصحى والمتابعة المستمرة للعاملين وأسرهم والحرص علي سلامتهم، من أجل العمل في بيئات مناسبة وآمنة والوصول إلى أعلي المستويات الصحية.

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تضمنت القافلة الطبية عدة فحوصات منها الضغط والسكر والإعتلال الكلوى والكشف المبكر عن أمراض السرطان والتحاليل الطبية وغيرها.

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الهدف الأسمى من هذه الحملات الطبية المتنقلة، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، هو سلامة العامل وأسرته، وتوفير جميع الفرص التي قد تساعد علي تقديم الخدمات الطبية وانتشارها المكثف بجميع فروع ومحطات الشركة للكشف عن الأمراض المزمنة ورفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وأسرهم.

والجدير بالذكر أن إدارة الأزمات والكوارث قامت بعمل بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية لتنفيذ العديد من هذه الحملات الطبية والعلاجية للعاملين وأسرهم، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

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