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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تستضيف ورشة عمل تنفيذ خطة تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة

ورشة عمل بصرف صحي
ورشة عمل بصرف صحي الإسكندرية

افتتح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة عمل تحليل المخاطر لعملية حركة السيارات المنعقدة والتي تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك لعمل تحليل للمخاطر، والخروج بإجراءات عمل موحدة وإجراءات داعمة للنزاهة تعمل على سد الثغرات وتطوير آليات العمل لعملية حركة وصيانة السيارات، وذلك بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات: القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، الأقصر، كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار  تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارات دعم النزاهة لعام 2023، وبناءا على توجه إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة في توحيد إجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع إجراءات وقائية داعمة للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد.

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وأكد اللواء محمود نافع على أهمية الورشة والتى تهدف إلى تحليل المخاطر واعداد الخطط التنفيذية ومؤشرات الأداء لعمليات دعم النزاهة الخاصة بعملية حركة السيارات بالشركات التابعة، لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم حركة السيارات ورفع كفاءتها واستهلاك الوقود، مما يوفر مبالغ مالية كبيرة.

وأشار أستاذ إسلام فاروق مدير إدارة دعم النزاهة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أنه سيتم عرض الإجراءات المتبعة حالياً في الشركات لعملية حركة السيارات وتحليل مخاطر تلك الإجراءات ثم توحيد تلك الإجراءات وعمل إجراءات محكمة داعمة للنزاهة تضمن سلامة إجراءات العملية وتقلل من الثغرات وتحد من مخاطر الفساد المتوقعة يتبعها خطة تنفيذية لتنفيذ دليل الإجراءات الداعمة للنزاهة.

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