قرارات عاجلة.. تفاصيل جديدة في أزمة نتيجة حقوق الإسكندرية

قال الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن نسبة النجاح المتداولة غير صحيحة، منوهًا أن نسبة النجاح للفرقة الأولى بالكلية 86%، وللفرقة الثانية تتخطى 60%، وللفرقة ثالثة 51%، والفرقة الرابعة 60%، وليست 13% كما هو مزعوم.

وكان عدد كبير من طلاب كلية الحقوق، بجامعة الإسكندرية، أطلق هاشتاج بعنوان"دفعة حقوق في جامعة الإسكندرية اتظلمت"، مُطالبين بإعادة تصحيح امتحانات هذا العام؛ بسبب تضرر طُلاب الفرق الأربعة، وانخفاض نسبة النجاح، مُدعين وجود أخطاء في النتائج التي تم نشرها على موقع الكلية؛ مما أثار فزع الطُلاب.

كما تجمع اليوم العشرات من الطلاب للتظلم من نتيجة الامتحانات التي وصفها بعض الطلاب بالكارثية، مما أدى إلى وجود غليان بين الطلاب.

وكشف الفقي أن الكثير من الطلاب لا يحضرون المحاضرات، وأن نسبة الطلبة الحريصة على الحضور بسيطة جدًا، مضيفا أننا نؤدي دورنا أمام ربنا قبل الجامعة بأمانة، وموجودون بشكل مستمر مع الطلاب، وأبواب مكاتبنا مفتوحة".

وردًا على شكاوى بعض الطلاب من رسوبهم في 7 مواد، قال العميد إن هذه المواد التي رسب فيها من بينها 4 امتحانات إلكترونية، لا يتدخل فيها هيئة التدريس.

وأردف: "حتى الامتحانات المقالية طلبنا من الأساتذة أن يكونوا رفقاء بالطلبة، كل الاحترام والتقدير لطلابنا، أنا أب وأعرف معنى طالب يرسب، ونزلت للطلاب وقفت بينهم، لكن ليس كما ذكروا إنهم 700 طالب محتجين، لم يتعدوا 70 طالبا، استقبلت بعضهم في مكتبي، وغدا لي لقاء مع رئيس اتحاد الطلاب، و10 من ممثلي الطلاب لوضع الحقائق".

وفي تدخل سريع يتوقع أن ينهى أو يحل الأزمة قليلًا عقد عميد الكلية اجتماعًا، مع اتحاد طلاب الكلية وعدد من الطلاب، لمناقشة الأزمة وفحص التظلمات حول النتائج.

وأصدرت الكلية بيانًا رسميًا عقب الاجتماع جاء فيه:"في إطار حرص إدارة جامعة الإسكندرية على مصلحة أبناءها الطلاب وبناء على ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى الطلاب بخصوص نتيجة كلية الحقوق بالجامعة قررت كلية الحقوق التالي:

- فك الحجب على جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية لكلية الحقوق حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات على الموقع الإلكتروني للكلية http://alexlaw.edu.eg/" دون الحضور إليها".

- يسمح للطلاب بتقديم التظلمات في أي عدد من المواد بدون أي مصروفات للتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية دون الحضور إليها من يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري ولمدة أسبوع على الموقع الرسمي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية http://alexlaw.edu.eg/.

- سيجري دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.

- تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للنظر في الطلبات المقدمة من الطلاب على النحو التالي:

1- مراجعة نتائج المواد ونسب النجاح وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين وتطبيق قواعد الرأفة.

2- النظر في جبر النصف درجة إلى درجة من خلال قواعد لجان الممتحنين.

3- النظر في دراسة وإعادة تقييم نظام الامتحان بين نظام الامتحان الاختيار المتعدد بنظام التصحيح الإلكتروني والامتحان المقالي" للعام الجامعي 2023\2024.