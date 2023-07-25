عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات عاجلة.. تفاصيل جديدة في أزمة نتيجة حقوق الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن نسبة النجاح المتداولة غير صحيحة، منوهًا أن نسبة النجاح للفرقة الأولى بالكلية 86%، وللفرقة الثانية تتخطى 60%، وللفرقة ثالثة 51%، والفرقة الرابعة 60%، وليست 13% كما هو مزعوم.

وكان عدد كبير من طلاب كلية الحقوق، بجامعة الإسكندرية، أطلق هاشتاج بعنوان"دفعة حقوق في جامعة الإسكندرية اتظلمت"، مُطالبين بإعادة تصحيح امتحانات هذا العام؛ بسبب تضرر طُلاب الفرق الأربعة، وانخفاض نسبة النجاح، مُدعين وجود أخطاء في النتائج التي تم نشرها على موقع الكلية؛ مما أثار فزع الطُلاب.

كما تجمع اليوم العشرات من الطلاب للتظلم من نتيجة الامتحانات التي وصفها بعض الطلاب بالكارثية، مما أدى إلى وجود غليان بين الطلاب.

رئيس جامعة الإسكندرية يطمئن طلاب الحقوق: التظلمات ستنصفكم.. فيديو

بعد أزمة الرسوب..رئيس جامعة الإسكندرية يزف بشرى سارة لـ طلاب كلية الحقوق..فيديو

وكشف الفقي أن الكثير من الطلاب لا يحضرون المحاضرات، وأن نسبة الطلبة الحريصة على الحضور بسيطة جدًا، مضيفا أننا نؤدي دورنا أمام ربنا قبل الجامعة بأمانة، وموجودون بشكل مستمر مع الطلاب، وأبواب مكاتبنا مفتوحة".

وردًا على شكاوى بعض الطلاب من رسوبهم في 7 مواد، قال العميد إن هذه المواد التي رسب فيها من بينها 4 امتحانات إلكترونية، لا يتدخل فيها هيئة التدريس.

وأردف: "حتى الامتحانات المقالية طلبنا من الأساتذة أن يكونوا رفقاء بالطلبة، كل الاحترام والتقدير لطلابنا، أنا أب وأعرف معنى طالب يرسب، ونزلت للطلاب وقفت بينهم، لكن ليس كما ذكروا إنهم 700 طالب محتجين، لم يتعدوا 70 طالبا، استقبلت بعضهم في مكتبي، وغدا لي لقاء مع رئيس اتحاد الطلاب، و10 من ممثلي الطلاب لوضع الحقائق".

وفي تدخل سريع يتوقع أن ينهى أو يحل الأزمة قليلًا عقد عميد الكلية اجتماعًا، مع اتحاد طلاب الكلية وعدد من الطلاب، لمناقشة الأزمة وفحص التظلمات حول النتائج.

وأصدرت الكلية بيانًا رسميًا عقب الاجتماع جاء فيه:"في إطار حرص إدارة جامعة الإسكندرية على مصلحة أبناءها الطلاب وبناء على ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى الطلاب بخصوص نتيجة كلية الحقوق بالجامعة قررت كلية الحقوق التالي:

- فك الحجب على جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية لكلية الحقوق حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات على الموقع الإلكتروني للكلية http://alexlaw.edu.eg/" دون الحضور إليها".

- يسمح للطلاب بتقديم التظلمات في أي عدد من المواد بدون أي مصروفات للتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية دون الحضور إليها من يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري ولمدة أسبوع على الموقع الرسمي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية http://alexlaw.edu.eg/.

- سيجري دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.

- تشكيل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للنظر في الطلبات المقدمة من الطلاب على النحو التالي:

1- مراجعة نتائج المواد ونسب النجاح وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين وتطبيق قواعد الرأفة.

2- النظر في جبر النصف درجة إلى درجة من خلال قواعد لجان الممتحنين.

3- النظر في دراسة وإعادة تقييم نظام الامتحان بين نظام الامتحان الاختيار المتعدد بنظام التصحيح الإلكتروني والامتحان المقالي" للعام الجامعي 2023\2024.

الاسكندرية اتحاد الطلاب إعادة تصحيح الامتحانات الدكتور محمد السيد الفقي تصحيح امتحانات جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

ترشيحاتنا

الساعات الأشد صعوبة احذروا.. الأرصاد تصدم المواطنين بطقس اليوم والقاهرة تفوق التوقعات

بتلعب لصالح مين.. مدرب حرس الحدود: علاء عبدالعال ثار بعد تعادلنا مع الداخلية

أول تعليق من واشنطن بعد تأييد الكنيست لقانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

هل قراءة سورة يس بعد الفجر في محرم بدعة؟.. الإفتاء: مشروطة

هروب الزبائن من مطعم نصرت الشهير .. لهذا السبب

صادم| بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت.. تعرف على رأي الدكتور زاهي حواس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ