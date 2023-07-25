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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من Realme لا تستطيع تفريقه عن iPhone.. بأقل من 4000 جنيه

صدى البلد

تم إطلاق هاتف Realme C53 الاقتصادي مؤخرًا وعرض للبيع بالتخفيض لفترة محدودة. وأعلنت العلامة التجارية أنه خلال فترة العرض تم بيع 20 هاتفًا في الثانية الواحدة، وبالتالي قررت العلامة التجارية تنظيم بيع حصري آخر اليوم، في 24 يوليو. 

وبدأ البيع لهاتف Realme C53 في الساعة 12 ظهرًا وسيستمر حتى الساعة 2 مساءً على Flipkart. مع وجود تخفيضات بقيمة 2000 روبية مسبقة التطبيق على كل من إصدارات 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 6 جيجابايت + 64 جيجابايت، مما يقلل سعر الهاتف إلى 9999 و 10999 روبية (أي أقل من 4000 جنيه مصري ). 

يأتي هاتف Realme C53 بشاشة LCD بقياس 6.74 بوصة وبدقة 1600 × 720 بكسل (HD +). الشاشة ناعمة ومستجيبة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز ويدعم معدل اللمس حتى 180 هرتز. تصميم النتوء المائل يوفر نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.3٪، ويمكن للشاشة الوصول إلى مستوى سطوع يصل إلى 560 نت.

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وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر أحادي اللون، وهناك أيضًا كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في الأمام. وأسفل الجهاز، يعمل Realme C53 على شريحة Unisoc T612 مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition المستندة إلى Android 13. وهو مجهز بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x وتخزين eMMC 5.1.

يدعم الهاتف الاتصال المزدوج SIM و 4G و WiFi ثنائي النطاق و Bluetooth 5.0. كما يتضمن فتحة بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مم ومنفذ USB Type-C للراحة المضافة. ويتم تشغيل الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، ولكن سرعة الشحن محدودة إلى 18 واط.

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