رئيس نادي قضاة البحيرة يحتفل بزفاف كريمته بحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين

في ليلة سعيدة من ألف ليلة وليلة.. وسط أجواء من البهجة والسعادة مع أسرتي العروسين والأصدقاء والأحباء احتفل المستشار حامد عيساوي رئيس نادي قضاة البحيرة بزفاف كريمته الدكتورة علا للنقيب حسام بالقوات المسلحة نجل المرحوم اللواء أ. ح محمود الطنيخي بفندق ميراج سموحه بالإسكندرية.

حضر حفل الزفاف أهل العروسين وكوكبة من الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ونواب المحافظين ولفيف من رجال القضاء والقيادات القضائية ومساعدي وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والبرلمانية وزملاء العروسين، إضافة إلى عدد من نجوم الفن والتلفزيون



بدأ الحفل بمراسم عقد القران بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة، ود. رضا حجازي وزير التعليم والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر ولفيف من شيوخ القضاة ومساعد وزير العدل لقطاع التفتيش المستشار محمد شوقي ومساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم المستشار ربيع قاسم والمستشار ابو الحسين قايد وكيل نادي قضاة مصر والمستشارين ورؤساء أندية القضاة واللواء يحيي عيساوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ( عم العروس ) واللواء علي عشماوي مساعد وزير الدفاع، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية بمجلس النواب واللواء طارق عبدالباعث نائب رئيس حزب حماة الوطن وعددا من نواب مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الأطباء والمحامين ورجال الأعمال.



أحيا الحفل عددا من نجوم الفن والطرب وسط حضور كبير وفرحة من الأقارب والأهل ممن شاركوا العروسين فرحتهما.. الصحفي محمد الطوخي مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية يتقدم بأرق التهاني القلبية للعروسين.

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