يتراجع دون الأربعين..سعر الجنيه الاسترليني في مصر

واصلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني تراجعها في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري لتسجل دون الأربعين شراءا وبيعا .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في ابرز البنوك في مصر.



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

سعر الشراء:39.56 جنيه

سعر البيع : 39.73 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:39.58 جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي

سعر الشراء:39.39 جنيه

سعر البيع : 39.69جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك مصر

سعر الشراء:39.39 جنيه

سعر البيع : 39.69جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.75جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.75جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.75جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:39.40جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه



سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك HSBC

سعر الشراء:39.52جنيه

سعر البيع : 39.75جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:39.40جنيه

سعر البيع : 39.81جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر

يقدم بنك HSBC أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء مسجلا 39.58 جنيه