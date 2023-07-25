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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يتراجع دون الأربعين..سعر الجنيه الاسترليني في مصر

تراجع سعر الجنيه
تراجع سعر الجنيه الاسترليني في مصر

واصلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني تراجعها في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري لتسجل دون الأربعين شراءا وبيعا .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني خلال  تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في ابرز البنوك في مصر.


سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

سعر الشراء:39.56 جنيه
سعر البيع : 39.73 جنيه


سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:39.58 جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي

سعر الشراء:39.39 جنيه
سعر البيع : 39.69جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك مصر

سعر الشراء:39.39 جنيه
سعر البيع : 39.69جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الثلاثاء في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الثلاثاء في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الثلاثاء في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه

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أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

سعر الجنيه الاسترليني اليوم  الثلاثاء في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه


سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:39.40جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه


سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك   HSBC

سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:39.40جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر

يقدم بنك  HSBC أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء مسجلا 39.58 جنيه

 

الجنيه الاسترليني البنوك البنك الاهلي بنك مصر اليوم الثلاثاء

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