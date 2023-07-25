يتراجع دون الأربعين..سعر الجنيه الاسترليني في مصر

واصلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني تراجعها في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري لتسجل دون الأربعين شراءا وبيعا .
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في ابرز البنوك في مصر.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك المركزي
سعر الشراء:39.56 جنيه
سعر البيع : 39.73 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:39.58 جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي
سعر الشراء:39.39 جنيه
سعر البيع : 39.69جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك مصر
سعر الشراء:39.39 جنيه
سعر البيع : 39.69جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الكويت الوطني
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:39.40جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك HSBC
سعر الشراء:39.52جنيه
سعر البيع : 39.75جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:39.40جنيه
سعر البيع : 39.81جنيه
افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر
يقدم بنك HSBC أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء مسجلا 39.58 جنيه