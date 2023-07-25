أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء نحو 34.01 جنيه للشراء و 34.18 جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 39.39 جنيه للشراء و 39.6 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.33جنيه للشراء و35.51 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 34.01 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 39.39 جنيه للشراء و39.61 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 35.33 جنيه للشراء و35.51 جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 34.19 جنيه للشراء و34.33 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 39.56 جنيه للشراء و 39.73 جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو 35.64 جنيه للشراء و36.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار رسميا في البنوم العاملة في مصر علي مدار ال4 أشهر الماضية دون حدوث أية ارتفاعات.