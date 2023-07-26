اليوم .. تربية رياضية بنين بالهرم تتابع استقبال المتقدمين لاختبارات القدرات

تتابع اليوم كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بالهرم استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بالالتحاق بالكلية .

ويقوم الطلاب الراغبون في التقدم لـ كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان ، بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و تشمل خطوات التسجيل باختبارات قدراتكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان الاتي :