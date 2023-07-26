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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. تربية رياضية بنين بالهرم تتابع استقبال المتقدمين لاختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

تتابع  اليوم كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بالهرم استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات    بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بالالتحاق بالكلية .

 

ويقوم الطلاب الراغبون في التقدم لـ كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان ، بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و تشمل خطوات التسجيل باختبارات قدراتكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان الاتي :

  • يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
    https://tansik.digital.gov.eg  
  •  يقوم الطالب  بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
     http:// kodrat.helwan.edu.eg/    
     
  • يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت)   ماعدا فوري.
  •  يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
    http:// kodrat.helwan.edu.eg/ 
  • يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.
  •  ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.
  •  يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.
اختبارات القدرات استقبال طلاب الثانوية العامة أداء اختبارات القدرات Jobs Education

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