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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من تفشي الكوليرا في جنوب أفريقيا

تحذيرات من تفشي الكوليرا
تحذيرات من تفشي الكوليرا في جنوب أفريقيا

حذر ماثيوم جوزيف فالا وزير الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، من تفشي وباء الكوليرا في البلاد بعد اكتشاف حالة ثالثة مصابة خلال أيام قليلة.

ودعا الوزير الجنوب أفريقي، إلى اليقظة بعد تسجيل الحالة الثالثة من الكوليرا المستوردة، في منطقة، ديربان، مشيرا إلى أن الحالتان الأوليان كانتا وافدتان من شخصين سافروا إلى مالاوي، بحسب ما ذكر موقع "نيوز 24" المحلي.

وكشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، أن المريض الثالث يبلغ من العمر 24 عاما، وسافر إلى كراتشي في باكستان، وعانى من تقلصات في البطن وقيء وإسهال قبل يومين، لكنه لم يطلب العلاج الطبي على الفور في باكستان.

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وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا عددا تراكميا من 199 حالة كوليرا هذا العام.

جنوب افريقيا الكوليرا

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