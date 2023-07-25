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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

صدى البلد

 

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن الأهلي اقترب من حسم صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكي.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "رضا سليم صفقة مهمة والأهلي بيدور على جناح ولديه ممزيات عديدة أولها أنه سيكون لاعب مميز وهو يلعب جناح أيمن ويلعب جناح أيسر".

وتحدث ميدو عن قيمة الصفقة وراتب اللاعب، موضحًا: "الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات بمقابل مادي 2 مليون و100 ألف دولار حصل عليهم الجيش الملكي بالإضافة إلى نسبة 20% من إعادة بيعه".

وأضاف: "اللاعب سيحصل على قيمة 600 ألف دولار كراتب في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض المكافآت بشأن عدد الأهداف ونسبة المشاركات".
 

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