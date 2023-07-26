شوبير يكشف سر ظهور إمام عاشور في ملعب الأهلي ليلاً

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، في ملعب مختار التتش ليلاً.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "مش عاجبني اللي إمام عاشور بيعمله، أن كل شوية ينزل أغنية، أنصحه أن يركز في التمرين ويحاول يرجع بسرعة".



وتابع: "إمام عاشور يتواجد ليلاً في النادي الأهلي عشان يعمل جلسات التأهيل بتاعته ومراحل الاستشفاء، عشان إمام عاشور يقدر بعد كدا يتمرن بشكل فردي ثم الانضمام للتدريبات الجماعية".



واختتم: "الدكتور أحمد أبو عبلة والجهاز الطبي عملوا للاعب إمام عاشور برنامج تأهيل شامل في الأهلي".



الأهلي يضم إمام عاشور



وكان الأهلي قد أعلن مؤخرًا ضم إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، لمدة 5 سنوات، قادمًا من ميتييلاند الدنماركي.