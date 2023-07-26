صادر له قرار ترميم.. سقوط شرفة منزل بحي الجمرك وسط الإسكندرية|شاهد

شهد حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية سقوط شرفة منزل قديم متهالك، صادر له قرار ترميم، وذلك دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك إخطارًا بوجود انهيار شرفة منزل في نطاق الحي، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تابعت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك العقار 9 الخلعي، إثر سقوط شرفة العقار.

جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ولجنة من النيابة الإدارية، ومهندس المنطقة وإدارة المشروعات ومأمور قسم اللبان.

والعقار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم، وقامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة الوضع الحالي للعقار واستصدار القرار المناسب.