الفقي: مبارك كان لا يتدخل في الأزمات إلا إذا استوجب الأمر ذلك

أكد المفكر السياسي مصطفى الفقي، أنه أيام حكم مبارك كان هناك خطابات روتينية يقوم مبارك بإلقائها ومنها خطاب عيد العمال.

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" كنت بتعب في خطاب عيد العمال لأنه كان ممتلئ بالأرقام والبيانات وإيرادات ومصروفات الدولة ".

وأضاف مصطفى الفقي:" بعض الحكام في دول مختلفة يقومون بتصدير مسؤول للتعامل مع مختلف القضايا".

وأضاف مصطفى الفقي:" الرئيس الأسبق مبارك لم يكن لديه فكرة اقتحام مبادرات جديدة تجعله قادر على تغيير وضع أي أزمة ".

وتابع مصطفى الفقي:" في معظم الأوقات يقوم رئيس الجمهورية بجعل الوزراء مستشارين له في التخصصات المختلفة ".

وأكمل مصطفى الفقي:" مبارك كان لا يتدخل في الأزمات إلا إذا كانت تستوجب الأمور ذلك ".