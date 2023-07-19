اختراق فني| تعليق مصطفى الفقي على إلغاء حفل «ترافيس سكوت» |فيديو

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على إلغاء نقابة المهن الموسيقية تصريح حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر.

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر ": "هناك ظواهر كثيرة من الفن والموسيقى تظهر في العالم يجب تحليلها بشكل سياسي واجتماعي وفني".

وأضاف مصطفى الفقي:"مؤدوا ترافيس سكوت يفكرون بشكل خاص بهم وكل جيل له شخصية مختلفة عن الأجيال السابقة".

وتابع مصطفى الفقي: "أنا مش مع أو ضد الحفل لكن هذا الحفل من الظواهر والحالات النادرة التي تحدث اختراقاً فنياً".

وأكمل مصطفى الفقي مازحًا:" أحفادي لما لقوني شبه معترض على حفل ترافيس سكوت تمردوا عليا وقالوا لي إحنا عايزين نحضر حفلته".