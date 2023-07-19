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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختراق فني| تعليق مصطفى الفقي على إلغاء حفل «ترافيس سكوت» |فيديو

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على إلغاء نقابة المهن الموسيقية تصريح حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر.

 

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وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر ": "هناك ظواهر كثيرة من الفن والموسيقى تظهر في العالم يجب تحليلها بشكل سياسي واجتماعي وفني".

 

 وأضاف مصطفى الفقي:"مؤدوا ترافيس سكوت يفكرون بشكل خاص بهم وكل جيل له شخصية مختلفة عن الأجيال السابقة".

وتابع مصطفى الفقي: "أنا مش مع أو ضد الحفل لكن هذا الحفل من الظواهر والحالات النادرة التي تحدث اختراقاً فنياً".

 

 وأكمل مصطفى الفقي مازحًا:" أحفادي لما لقوني شبه معترض على حفل ترافيس سكوت تمردوا عليا وقالوا لي إحنا عايزين نحضر حفلته".

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