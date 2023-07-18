بيلبورد: حفل ترافيس سكوت في الأهرامات مازال قائما في موعده

أكد موقع بيلبورد العالمي، أن حفل ترافيس سكوت في الأهرامات، مازال قائما في موعده.

ونشر بيلبورد خبر استمرار إقامة حفل ترافيس سكوت نقلا عن بيان للشركة المنظمة للحدث المقرر إقامته خلال أيام.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت بيانا أمس، أعلنت فيه سحب تراخيص حفل ترافيس سكوت التي تسمح بإقامته وهي الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه الأوراق المطلوبة لإقامة الحفلات الفنية.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي رد مدير أعمال مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن إلغاء حفله فى مصر .

وحرص عدد من المتابعين على مراسلة مدير أعمال مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن حقيقة إلغاء الحفل بعد إصدار نقابة الموسقيين بيان كشفت فيه عن إلغاء التراخيص الخاصة بالحفل ليرد عليه : غير حقيقي

خلال الساعات الماضية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً، كشفت فيه عن قرار جديد يخص حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت ، والذى كان من المقرر إقامته فى منطقة الأهرامات يوم 28 يوليو 2023.

وأكدت النقابة العامة أنها في الأشهر الأخيرة رحبت بجميع ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

‎وقالت: “وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبه لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة”.

وقرر النقيب العام للمهن الموسيقية قرر إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.