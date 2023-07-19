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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: ما حدث في السودان «إنذار» .. ومصر هي الظهير العربي|فيديو

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

أكد المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن  ما جرى في السودان يعتبر حدثاً أفريقياً دولياً وهو إنذار قد يؤدي إلى تفتيت السودان الكبرى .

 

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وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تقسيم السودان يؤدي إلى تمزيق التماسك الإقليمي وهذا أمر خطير".

 

وأضاف مصطفى الفقي: "مصر دعت لمؤتمر لدول جوار السودان لأن السودان تعتبر العمق الاستراتيجي إلى مصر".

 

وتابع مصطفى الفقي: "نحن أمام وضع يلزمنا أن نتحرك لدعم الأشقاء في السودان".

 

وأكمل مصطفى الفقي: "الشعب السوداني لا يستحق ما حدث له من اشتباكات ومصر هي الظهير العربي للسودان".

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