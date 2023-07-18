قلق كبير.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التطورات الجديدة في جنوب كردفان.

وحثت البعثة الأممية، “جميع القوات المعنية على وقف العمليات العسكرية على الفور في جنوب كردفان”.

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة في السودان، “دعمها الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الكيني، وليام روتو، إن مسار الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” ومنبر جدة بالمملكة العربية السعودية، يجب أن يعملا معاً لتسهيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وأوضح روتو، عبر منصة “تويتر”، أن هناك ضرورة أن يعمل المساران سوياً للضغط من أجل إحياء العملية السياسية في السودان.

وقال الرئيس الكيني، الذي ترأس بلاده لجنة "الإيقاد" الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، إنه أجرى اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأكد روتو، أن الاتصالات ركزت على العودة السريعة للأوضاع الطبيعية في السودان ودعم البلدان المضيفة للاجئين السودانيين.